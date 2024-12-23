شكرا لمتابعة خبر عن خبير موارد بشرية : اللي ياخذ إجازة مرضية كثيرة تراك مكشوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه خبير الموارد البشرية خالد القحطاني، رسالة مهمة لمن يطلب إجازات مرضية كثيرة وبشكل متكرر .

وقال القحطاني في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” اللي يأخذ إجازة مرضية كثير تراك مكشوف، صح ما نقدر نحاسبكم بس بتنعكس على تقييم الأداء نهاية السنة.”

وأضاف:” مساء الخير، لا أحد يزعل أنا أتكلم معاكم من وجهة نظري، ترا اللي يأخذ إجازة مرضية بدون داعي أو اللي يكثر منها ترا مكشوف، لأنه صح ما نقدر نحاسبكم خاصة لو جبتها عن طريق صحتك .”

وتابع:” خذ بالك تنعكس على تقييم الأداء بعدين مثلاً، متخانق مع مدريك اليوم تاخذ إجازة مرضية غدًا واضحة، وقبل إجازة العيد أو يوم التأسيس، ترا واضح فيها إنَّه .”