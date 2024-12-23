شكرا لمتابعة خبر عن الجهني : هطول الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد الخبير في الطقس زياد الجهني بأنه من المتوقع هطول أمطار علي بعض مناطق المملكة غداً الأثنين وحتى نهاية الاسبوع .

وتابع الجهني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” عودة فرص الأمطار على منطقة مكة عامة من مساء الغد و الأفضل يوم الثلاثاء باذن الله”.

وهطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان وشملت محافظتي صبيا، وضمد، وعددًا من الراكز والقرى التابعة لها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أجزاء من المناطق الشمالية اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل بين صفر إلى 4 درجات مئوية.