شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وأبو ريدة ونجوم الرياضة فى حفل زفاف كريمة عصام عبد الفتاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق بزفاف كريمته الدكتورة ريم، على الرائد محمد سويلم ابن شقيق اللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب وعضو رابطة الأندية، حضره عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام على رأسهم أشرف صبحي وزير الرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وطاهر أبو زيد نجم وزير الرياضة الأسبق .

كما حرص على حضور حفل الزفاف نجوم الكرة والتحكيم والإعلام، جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، جمال عبد الحميد وشوقي غريب المدير الفني لغزل المحلة، محمود الشامي عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، ووجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام وفهيم عمر وعزب حجاج أعضاء لجنة الحكام، وعمر الأيوبي مدير تحرير الخليج 365 ورئيس قطاع الرياضة، والحكام السابقين، سمير عثمان وتوفيق السيد وأحمد أبو العلا والفنان طارق الدسوقي.

كما حضر نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الإعلامي خالد لطيف، إبراهيم نور الدين المدير الفني السابق للجنة الحكام، حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي السابق، والحكام محمد معروف ومحمد الحنفي والمستشار مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق.