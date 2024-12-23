اخبار الرياضه

وزير الرياضة وأبو ريدة ونجوم الرياضة فى حفل زفاف كريمة عصام عبد الفتاح.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير وأبو ريدة ونجوم الرياضة فى حفل زفاف كريمة عصام عبد الفتاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مارينا مجدي

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 01:28 ص

احتفل عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق بزفاف كريمته الدكتورة ريم، على الرائد محمد سويلم ابن شقيق اللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب وعضو رابطة الأندية، حضره عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام على رأسهم أشرف صبحي وزير الرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وطاهر أبو زيد نجم وزير الرياضة الأسبق .

كما حرص على حضور حفل الزفاف نجوم الكرة والتحكيم والإعلام، جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، جمال عبد الحميد وشوقي غريب المدير الفني لغزل المحلة، محمود الشامي عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، ووجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام وفهيم عمر وعزب حجاج أعضاء لجنة الحكام، وعمر الأيوبي مدير تحرير الخليج 365 ورئيس قطاع الرياضة، والحكام السابقين، سمير عثمان وتوفيق السيد وأحمد أبو العلا والفنان طارق الدسوقي.

كما حضر نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الإعلامي خالد لطيف، إبراهيم نور الدين المدير الفني السابق للجنة الحكام، حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي السابق، والحكام محمد معروف ومحمد الحنفي والمستشار مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق.

7bdb3b88-64e6-4c2f-b9d1-8ffc10f28900

 

 

9e1baac7-0844-4887-8370-b5ce8f430314

 

 

82f6a3ca-72f7-4d14-86eb-9521df00abb9

 

 

زفاف نجلة عصام عبد الفتاح
زفاف نجلة عصام عبد الفتاح

 

8d370d02-1819-4f9d-9739-28cda5c8ec84

 

 

48aac163-a871-4a54-bb4e-1c204a699ac8

 

 

 

622e9bde-02cd-4a7f-a063-9f751b5d41a2

 

 

 

3369f6f8-ed04-49ba-8836-ba5929996af3

 

 

 

d3375aec-46d7-429d-b043-bc54a83c4f60

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا