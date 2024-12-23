شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن مايو والتبين يجهز 100 فتاة للزاوج والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت أمانتي قسمي 15 مايو والتبين بحزب مستقبل وطن؛ بتجهيز 100 فتاة من المقبلات على الزواج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان " هدية الرئيس لتجهيز المقبلات على الزواج" والتي يرعاها حزب مستقبل وطن.

جاء انطلاق الحفل تحت رعاية وحضور الدكتور النائب محمد سليمان، أمين القاهرة بحزب مستقبل وطن، وحضور كلا من النائب ناجح جلال أمين التنظيم بأمانة القاهرة، والدكتور أحمد صبور، الأمين المساعد و الدكتور عمرو عابد، أمين الإعلام وقيادات أمانة القاهرة و النائب عيد حماد والنائب اللواء عبد النعيم حامد، عضوي مجلس النواب و الدكتور محمد الرفاعي، أمين إعلام جنوب القاهرة، و المهندس ربيع حمدون، أمين قسم 15 مايو ، ووائل عكاشة أمين قسم التبين وهيئات مكتب أمانات قسمي 15 مايو والتبين بحزب مستقبل وطن.



واستهل الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم .

وتحدث النائب الدكتور محمد سليمان، أمين القاهرة بحزب مستقبل وطن، عن دور القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا الفئات الأولي بالرعاية .



وركز أمين القاهرة، علي أهمية الانتماء والوعي في العبور بسفينة الوطن لبر الأمان ضد المتربصين، مشيدا بدور المصريين ووعيهم في الحفاظ على وطنهم في تلك الظروف الدقيقة.



ورحب المهندس ربيع حمدون، أمين قسم 15 مايو، بالحضور والحرص على المشاركة في ذلك الحدث الهام وادخال البهجة في نفوس الفتيات و أسرهم، ومشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته الواضحة لتمكين الفئات الأولي بالرعاية وغير القادرين من كافة برامج التنمية.



وشهد الحفل عددا من الفقرات المبهرة والتي تضمنت عروضا استعراضها خصوصا فقرة التنورة و حفلا غنائيا ثم عرضا بالألعاب النارية .

واختمم الحفل بتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية علي الـ100 فتاة ضمن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيل لمقر إقامتهم.

أمانتا قسمي 15 مايو والتبين بحزب مستقبل

تجهيز 100 فتاة من المقبلات على الزواج

هدية الرئيس لتجهيز المقبلات على الزواج