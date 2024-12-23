شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، من التشكيل الكامل للجانه المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

وجاء تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار عضو المجلس ورئيس اللجنة، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من:

1 - محمـــد ابراهيـــــم مصطفـــى محمــــد المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى

2- المهندس شـريــــــــــف ابـــــراهيــــــــم أميــــــــــــــن خبير إدارة رياضية

3 - إبراهيم الدسوقي ربيع عبد الجـــواد عضو من ذوى الخبرة الصحفية

3- أيمن محمد أحمــــــد خليــــــــل بـــــدرة الكاتب الصحفى

4- أحمد أيمن محمد صدقى أبو عايد الكاتب الصحفى ومدير تحرير جريدة الأهرام

