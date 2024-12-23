شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: افتتاح مقرات جديدة للحزب يستهدف تقديم خدمات تنموية للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم "حماة الوطن"، عن تدشين أمانات جديدة في بدر وكفر الدوار ومرسى مطروح، قائلا: "منذ أكثر من 3 سنوات ينتشر على الأرض بشكل يراه الجميع، والذى أتى طبقا لاستراتيجية مركزية مدروسة كانت قائمة على زيادة مقرات الحزب".

وأضاف عمرو سليمان، خلال مداخلة ببرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن افتتاح مقرات جديدة للحزب يأتى فى إطار تقديم كل ما نستطيع من خدمات تنموية، وسياسة الحزب تنموية فى مجال العمل السياسى بشكل يعين المواطن على أن يصل لكل الخدمات التى توفرها الدولة.

ولفت عمرو سليمان إلى أن الثقافة السياسية والتثقيف السياسى لأهالينا وأن يشاركوا فى العملية السياسية فى الدولة المصرية هو أمر هام ومنحى قوى للحزب فى هذه الممارسة، وعلى هذا كانت الخدمات فى القرى باعثة على هذا الانتشار الذى لاقى قبولا من جماهير عريضة فى وجه بحرى وقبلى فى الصعيد.