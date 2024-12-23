رئيس وزراء سلوفاكيا بعد زيارته موسكو: بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة إمداد الغاز إلى الغرب

أوضح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أن "الزيارة إلى موسكو جاءت ردًا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه ضد أي نقل للغاز عبر أوكرانيا".

وكشفت أن "بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة إمداد الغاز إلى الغرب".

وقال إن "الاجتماع تناول الوضع في أوكرانيا، وإمكانيات تسوية النزاع، بالإضافة إلى العلاقات بين روسيا وسلوفاكيا".

وفي وقت سابق، أكد الكرملين أن الجانبين سوف يبحثان في مسألة عبور الغاز الروسي إضافة إلى مناقشة حول الملفات الدولية.