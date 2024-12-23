شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حماية قلبك.. أعراض النوبة القلبية عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

مرض القلب السبب الأكثر شيوعًا للوفاة لكل من النساء والرجال في جميع أنحاء العالم، وفقًا للأطباء، تختلف بعض أعراض أمراض القلب عند النساء عن تلك الموجودة عند الرجال، قد يساعد اكتشاف الأعراض في الوقت المناسب في إنقاذ حياة، لذا نتعرف في هذا التقرير على أعراض النوبة القلبية عند النساء، بحسب موقع "تايمز ناو".

أعراض النوبة القلبية عند النساء

في حين أن ألم الصدر هو العلامة الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية بين الجنسين، فإن النساء سيكون لديهن المزيد من الأعراض التي تبدو غير مرتبطة بالنوبة القلبية، مثل الغثيان والألم القصير في الرقبة أو الظهر. غالبًا ما تصف النساء ألم الصدر الناتج عن النوبة القلبية بأنه ضغط أو ضيق.

تتضمن بعض الأعراض التي تقتصر على النساء ما يلي:

ألم في الرقبة أو الفك أو الكتف أو أعلى الظهر أو أعلى المعدة

ضيق التنفس

ألم في أحد الذراعين أو كلتيهما

غثيان وقيء

تعرق

دوار ودوار

تعب شديد وإرهاق

حرقة المعدة بسبب عسر الهضم

وقال الأطباء على الرغم من أن هذه علامات غامضة، إلا أنها لا تزال أكثر وضوحًا من ألم الصدر.

ما هي عوامل الخطر لأمراض القلب عند النساء؟

وفقًا للخبراء، تلعب عوامل الخطر لأمراض القلب عند النساء دورًا أكبر في صحتهن ورفاهيتهن بشكل عام. النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بحالات صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل:

التدخين

التدخين هو عامل خطر أكبر لأمراض القلب عند النساء.

نمط حياة خامل

عدم النشاط البدني والعيش بأسلوب حياة خامل من بين عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

الإجهاد ومشاكل الصحة العقلية الأخرى

وفقًا للأطباء، يؤثر الإجهاد وأعراض الاكتئاب على قلوب النساء أكثر من قلوب الرجال. كما يجعل من الصعب الحفاظ على نمط حياة صحي واتباع العلاج الموصى به لحالات صحية أخرى.

داء السكري من النوع الثاني

النساء المصابات بداء السكري من النوع 2 أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال.

متلازمة تكيس المبايض

تزيد متلازمة تكيس المبايض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويصاب المصابون بهذه الحالة بعوامل خطر فردية مثل داء السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وانقطاع النفس أثناء النوم. تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 5 ملايين شخص في سن الإنجاب في الولايات المتحدة يعانون من متلازمة تكيس المبايض.

انقطاع الطمث

انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الصغيرة في القلب.

مضاعفات الحمل

النساء اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يعانين من مشاكل قلبية طويلة الأمد.

نصائح للنساء لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

النشاط البدني المنتظم

تساعد التمارين الرياضية المنتظمة والتمارين الرياضية في تقليل مشاكل القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم. يقترح الأطباء أنه من السهل البدء في المشي والركض.

تناول الأطعمة الصحية للقلب

يجب زيادة تناولك للأطعمة الصحية للقلب مثل الفواكه والخضروات مع كل وجبة؛ الحد من الدهون المشبعة والسكريات المضافة؛ وتناول المزيد من الحبوب الكاملة. اختر قطع اللحم الخالية من الدهون المتاحة وقم بإعدادها بطرق صحية.

الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين لإطالة عمر قلبك.