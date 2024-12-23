أن بي ايه: الاصابة تُبعد الالماني موريتس فاغنر عن ماجيك حتى نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - ميامي : معدلاتسيغيب الألماني موريتس فاغنر عن صفوف أورلاندو ماجيك حتى نهاية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وفقا لما أعلن النادي الأحد.

وتعرض فاغنر (27 عاما) لإصابة خلال الربع الأول من المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا دراماتيكيا على ضيفه ميامي هيت 121 114 السبت.

وأكدت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي التي أجريت الأحد أن فاغنر المتوّج مع منتخب بلاده بذهبية مونديال السلّة عام 2023 سيحتاج إلى جراحة، حسب بيان ماجيك.

وهذه الإصابة هي الأحدث في سلسلة الإصابات التي عصفت بفريق ماجيك، حيث يغيب عنه كل من باولو بانكيرو وفرانتس فاغنر، شقيق موريتس، بسبب إصابات في العضلات.

وابتعد بانكيرو عن الملاعب منذ تشرين الأول/أكتوبر لكنه اقترب من العودة، في حين أصيب فرانتس فاغنر هذا الشهر ومن المقرر إعادة تقييم حالته في كانون الثاني/يناير.