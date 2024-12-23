تقرير: استخبارات إسرائيل بدأت تدريب عناصر على اللهجة اليمنية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: على عكس حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني، "تشكل حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تحديا لم تواجهه المخابرات الإسرائيلية من قبل"، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرئيلية، مما يعني أن اختراق اسرائيل لـ "الحوثي" بدا أكثر صعوبة من اختراق حزب الله وحماس، وخاصة فيما يتعلق باللغة واللهجة والثقافة وطريقة التفكير.

وجاء في "معاريف" أنه "حتى قبل عام وشهرين تقريبا، لم يكن الحوثيون في اليمن هدفا للمراقبة بواسطة الاستخبارات الإسرائيلية، وطوال السنوات الماضية، لم يكن الحوثيون يشكلون تهديدا لإسرائيل، ولا حتى تهديدا ثانويا، إذ كان ترتيب أولوية اهتمام المخابرات الإسرائيلية بالحوثيين هو الأدنى، وحسب مسؤولين عسكريين، كان هذا الترتيب شبه معدوم".

اللهجة اليمنية "صعبةوغير معتادة"

ولكن "منذ أكثر من عام، بدأ الحوثيون التحرك والقتال بشكل مباشر ضد إسرائيل، وأدركت شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أن مسألة جمع المعلومات الاستخبارية، وكذلك تحليل المعلومات التي تصل إلى إسرائيل، تتطلب مهارة المتحدثين باللهجة اليمنية: تحدثا وقراءة، وكذلك فهم العقلية والثقافة اليمنية، وفقاً لشبكة RT نقلاً عن معاريف.

لكن هنا واجهت الاستخبارات مشكلة مزدوجة، وفي معظم المجالات التي تتطلب جمع معلومات استخباراتية، يتم التحدث باللغة العربية، باستثناء إيران، هذا إلى جانب أن كل منطقة في البلاد وكل دولة عربية لها لهجتها الخاصة".

وأشار التقرير إلى أنه "على مر السنين، عرف سلاح الاستخبارات كيفية نقل أفراد المخابرات من منطقة إلى أخرى وفقا للقيود والتحديات العملياتية، مع إجراء تعديلات طفيفة في تعلم المتحدثين باللغة العربية وفقا للهجة اللازمة.

لكن المشهد اليمني مختلف عن وجهة نظر مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، فاللغة اليمنية ليست مثل اللغة العربية، ومن ناحية أخرى اكتشفوا في مجتمع المخابرات أنه لا يوجد في إسرائيل شباب وشابات يعرفون اللغة واللهجة اليمنية على مستوى القراءة والكتابة".

حركة الهجرة من اليمن إلى اسرائيل "قديمة"

ووفق "معاريف"، فإن "آخر هجرة عظيمة من اليمن كانت "البساط السحري" وقد جرت بين عامي 1949 و1950، حيث تخلى معظم المهاجرين عن لغتهم الأم اليمنية، وبدأوا يتحدثون العبرية بانتظام، سواء في منازلهم أو في التجمعات الاجتماعية لأفراد المجتمع. لذا، وعلى عكس لغات المهاجرين الأخرى، لم تكن اللغة اليمنية متجذرة في الأجيال الشابة".

و"في غضون ذلك، تم مؤخرا افتتاح فصل دراسي لتعليم اللغة اليمنية، بالإضافة إلى دراسات حول الثقافة والقبلية في اليمن، في قاعدة تدريب فيلق المخابرات في "HD15"، والهدف هو تدريب مجموعات من رجال المخابرات الذين سيديرون مكتب المخابرات "اليمني"، كما ذكرت " معاريف".

ولفت التقرير إلى أن "الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بتجنيد بعض المعلمين الناطقين باللهجة اليمنية الذين سيقومون بتعليم قوات المخابرات القراءة والكتابة والتحدث بالطريقة اليمنية.

ونقلت "معاريف" عن مسؤول عسكري قوله: "نعمل على جمع أهداف نوعية للتأثير على الحوثيين، لكن من الواضح لنا أن هذا تحد لم نعرفه من قبل".

يشار إلى أنه "تضامنا مع غزة" التي ترزح منذ أكثر من عام تحت ضربات الهجوم الإسرائيلي، يستهدف "الحوثيون" بالصواريخ والمسيرات سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في عدة بحار، كما يستهدفون تل أبيب وعددا من المناطق والموانئ الإسرائيلية.

في حين ينفذ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيسي، ضربات جوية على مواقع للحوثيين، كما قصفت إسرائيل عدة مناطق في اليمن أيضا.