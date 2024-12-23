شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس اليوم، الاثنين، استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن جروس قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وللمرة الثانية، يستهل جروس مشواره مع الزمالك بالتعادل، بعدما حققه فى ضربة البداية لولايته الأولى موسم 2018-2019 أمام بتروجت.

جروس حقق التعادل رقم 16 له مع الزمالك بعد 15 في الولاية الأولى وخاض مباراته رقم 45 مع القلعة البيضاء، والأولى في فترته الثانية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع في دوري nile

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تقام فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.