"الوكالة الوطنية": العثور على شاب مقتولًا داخل صندوق سيارته في منطقة مشروع جبور- الرميلة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنه تم العثور على الشاب (إ. ف)، البالغ من العمر 25 عاماً، مقتولاً داخل صندوق سيارته في منطقة مشروع جبور- الرميلة، ضمن خراج قضاء زغرتا.
وكان (إ. ف.) فُقد منذ صباح اليوم، وقد أبلغت عائلته السلطات باختفائه.
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