جبور: مستعدون للتقاطع على اسم للرئاسة مع "القوات" مثلما تقاطعنا على انتخاب جهاد أزعور

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ‎جيمي جبور، في تصريح عبر قناة الجديد، على أنه "آن الأوان كي يبقى اللبنانيون داخل بلدهم وأن نغير عاداتنا ونتطلع إلى الداخل اللبناني بمعزل عما يجري في سوريا".

ولفت جبور في تعليق على الوضع في سوريا، إلى أنه "يجب أن تكون العلاقة بين اللبنانيين والسوريين طيّبة في إطارها الرسمي والشعبي".

وحول الاستحقاق الرئاسي، أوضح أنه "مثلما تقاطعنا مع حزب القوات اللبنانية على انتخاب الوزير السابق جهاد ازعور، نحن مستعدون للتقاطع على اسم آخر".