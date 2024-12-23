شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور، في تصريح عبر قناة الجديد، على أنه "آن الأوان كي يبقى اللبنانيون داخل بلدهم وأن نغير عاداتنا ونتطلع إلى الداخل اللبناني بمعزل عما يجري في سوريا".
ولفت جبور في تعليق على الوضع في سوريا، إلى أنه "يجب أن تكون العلاقة بين اللبنانيين والسوريين طيّبة في إطارها الرسمي والشعبي".
وحول الاستحقاق الرئاسي، أوضح أنه "مثلما تقاطعنا مع حزب القوات اللبنانية على انتخاب الوزير السابق جهاد ازعور، نحن مستعدون للتقاطع على اسم آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر جبور: مستعدون للتقاطع على اسم للرئاسة مع "القوات" مثلما تقاطعنا على انتخاب جهاد أزعور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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