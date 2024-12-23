عبدالله: تأييدنا لترشيح قائد الجيش ينطلق من المصلحة الوطنية واللحظة السياسية القائمة

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن "زيارتنا الى ‎سوريا هي زيارة سياسية وجدانية لتأكيد أن روح ‎كمال جنبلاط قد انتصرت"، لافتا إلى أن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع شكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دمشق.

إلى ذلك، قال عبدالله إن "جميع الكتل السياسية عليها الالتزام وعدم الخروج من جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل أو تعطيلها".

وأوضح عبدالله أن "تأييدنا لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون ينطلق من المصلحة الوطنية واللحظة السياسية القائمة ولعدم كسر التوازن في لبنان".