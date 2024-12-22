سوليفان: أطلعت فريق ترامب على خطر برنامج إيران النووي

أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، أنه "يوجد أصوات في إيران تطالب علنًا بسلاح نووي بعد سقوط الوكلاء ونظام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد".

وكشف "أنني أطلعت فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على خطر برنامج إيران النووي وتشاورت مع الإسرائيليين بشأنه".

إلى ذلك، ذكر سوليفان أن أكبر مصدر قلق لبلاده في سوريا هو "إمكانية استغلال تنظيم داعش لفرصة عدم وجود سلطة في بعض المناطق".

وقال "الأكراد أفضل شركائنا لمحاربة تنظيم داعش ونخشى أن ينشغلوا عن ذلك إذا حاربتهم تركيا"، مضيفًا "هدفنا ضمان استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية لإبقاء تنظيم داعش تحت السيطرة".

وذكر سوليفان أن "الأكراد يحرسون سجونا تضم آلافا من مقاتلي تنظيم داعش وإذا خرج هؤلاء فنحن أمام تهديد خطير للغاية".