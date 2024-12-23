اعتبر عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب ميشال دويهي، في تصريح عبر قناة "الجديد"، أن "الانتقال إلى نموذج سياسي جديد في سوريا ليس بالأمر السهل في الوقت الحالي والمرحلة الحالية موقتة وليست انتقالية".
وقال بشأن الملف الرئاسي: "وصلنا إلى هذه المرحلة بسبب سلوك الثنائي (حزب الله وحركة أمل) وهناك أسماء لأشخاص غير مناسبة نهائياً للرئاسة تُطرح اليوم".
هذا، وشدد دويهي على "أننا نريد رئيساً يضغط باتجاه إعادة بناء الدولة ويساهم في تطبيق القرارات الدولية بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر دويهي: هناك أسماء لأشخاص غير مناسبة نهائيًا للرئاسة تُطرح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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