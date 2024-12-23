شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر بيراميدز بمواعيد مباريات الجولات الرابعة والخامسة والسادسة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الفريق في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تكون المباريات الثلاث على النحو التالي:

* الجولة الرابعة : بيراميدز * الترجي التونسي .. يوم الأحد 5 يناير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي.

* الجولة الخامسة : ساجرادا الأنجولي * بيراميدز .. يوم السبت 11 يناير .. الساعة 6 مساء .. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا.

* الجولة السادسة : بيراميدز * دجوليبا المالي .. يوم السبت 18 يناير .. الساعة 9 مساء .. استاد الدفاع الجوي.