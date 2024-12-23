شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

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ضحايا حوادث الطائرات الصغيرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الدفاع المدني البرازيلية، أن طائرة صغيرة تحطمت في جرامادو، وهي بلدة برازيلية تحظى بشعبية كبيرة بين السياح.وأسفر عن مقتل جميع الركاب العشرة وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وإصابة ما يزيد على 12 آخرين على الأرض.هيئة الدفاع المدني ذكرت في منشور، أن الطائرة اصطدمت بمدخنة منزل ثم بالطابق الثاني لأحد المباني، قبل أن تتحطم على متجر للهواتف المحمولة في حي غالبيته مناطق سكنية في بلدة جرامادو.ونُقل أكثر من اثني عشر شخصًا كانوا على الأرض إلى مستشفيات مصابين بجروح، وحالات استنشاق دخان، وتردد أن اثنين منهم في حالة حرجة. ولم يتضح على الفور سبب وقوع حادث التحطم.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا من نفس العائلة، وكانوا مسافرين إلى ولاية ساو باولو، قادمين من مدينة أخرى في ولاية ريو جراندي دو سول.بلدة جرامادو تقع في جبال سيرا جوتشا وتحظى بشعبية كبيرة بين السياح البرازيليين، الذين يستمتعون بالطقس البارد وأماكن التنزه والطرز المعمارية التقليدية.في أغسطس الماضي، قُتل خمسة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة ذات محركين في مزرعة ببلدة أبياكاس في ولاية ماتو جروسو، غرب البرازيل.وذكرت الشرطة المحلية آنذاك، أن الطائرة التي تتسع لسبعة أشخاص، كانت في طريقها إلى مدينة روندونوبوليس.كما أشارت القوات الجوية البرازيلية حينها إلى إرسال فريق خبراء من مركز التحقيق والوقاية من الحوادث الجوية، إلى أبياكاس للتحقيق في أسباب الحادث.في ذات الشهر أعلنت شركة الطيران البرازيلية "فويباس" أن طائرة تقل 62 شخصا تحطمت في ولاية ساو باولو البرازيلية.وصرح مسؤولون بمدينة فينيدو البرازيلية، أنه لم ينج أحد من الركاب بعد تحطم طائرة.ووفقا لشركة الطيران "فويباس"، كان يوجد على متن الطائرة 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.وآنذاك كتب لولا دا سيلفا على منصة "إكس" "خبر حزين للغاية. أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا".وقبلها بفترة، أعلن رئيس بلدية محلي، أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا.



ووقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.