ترامب: سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية ونطالب بإعادة قناة بنما لأميركا

رأى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن "أحداث 7 تشرين الأول 2023 وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أني كنت رئيسا للولايات المتحدة".
وفي كلمة له خلال تجمّع في فينيكس بولاية أريزونا، أعلن ترامب "أننا سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف".
وكشف "أنني سأوجه الجيش لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة"، كما ذكر "أنني سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا وسأمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة".
إلى ذلك، أكد "أنني سأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين"، كما ذكر "أننا سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفًا "أبلغت المسؤولين في المكسيك أن ما يجري على حدودنا غير مقبول".
هذا، وطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة الأميركية "بشكل كامل وبدون أي أسئلة"، وهي القناة الاستراتيجية الواصلة بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
واعتبر ترامب في هذا السياق أنه "من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأميركية والسفن الأميركية عند مرورها في قناة بنما"، وقال: "نتعرض للسرقة في قناة بنما وتأمينها أمر مهم للتجارة الأميركية".
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