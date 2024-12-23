شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون يدقون باب الاحتراف الخارجى فى نهاية الموسم.. إبراهيم عادل أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب بعض لاعبى أندية الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" فى خوض تجربة احتراف خارجية خلال المواسم القادمة، عقب التألق مع أنديتهم الفترة الماضية والظهور بشكل مميز، مما لفت أنظار بعض الأندية الأوروبية ومتابعتهم للتعاقد معهم.

ويأتي في مقدمة تلك المواهب :

إبراهيم عادل

رفض مسؤولو نادي بيراميدز، فكرة رحيل إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في يناير المقبل، من أجل الاحتراف الأوروبي، في ظل تألق اللاعب وتلقيه العديد من العروض، آخرها من خيتافي الإسباني، قبل انطلاق الموسم الحالي.

كما يرفض مسئولو نادي بيراميدز يرفضون فكرة رحيل إبراهيم عادل، في يناير المقبل، من أجل الاحتراف الأوروبي، وحال تلقى اللاعب عرضا من نادٍ كبير، بنظير مقابل مادي يرضي طموحات النادي تسويقيا من عائد بيعه، ستجري الموافقة على إتمام التعاقد، لكن بعد نهاية الموسم، خاصة أن الإدارة لا تريد حدوث هزة فنية في منتصف الموسم، برحيل أي من نجومه.

أحمد نبيل كوكا

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة بيع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام أندية أوروبية أبرزها من بلجيكا والبرتغال للتعاقد معه.

وكان كوكا قد تلقى عرضا من أحد أندية الدوري البرتغالي في بداية الموسم الحالي، وبعد عرض الأمر على مارسيل كولر المدير الفني رفض وتمسك ببقاء اللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

كما يهتم نادي بلجيكي بضم كوكا في يناير المقبل، ولكن يرفض كولر رحيله في منتصف الموسم ويرغب في بقاء اللاعب، على أن يتم فتح ملف احترافه بعد نهاية الموسم الجاري.

ويقدم كوكا مستويات قوية مع الأهلي في الموسم الحالي، حيث شارك في أكثر من مباراة في وسط الملعب بجوار مروان عطية وإمام عاشور.

حسام عبد المجيد

تسعى إدارة نادى الزمالك لحسم مصير حسام عبد المجيد مدافع الفريق، بعد تلقيه عدة عروض خارجية في الفترة الأخيرة، خاصة أنه تألق ولفت الأنظار إليه في الفترة الماضية.

وتلقي وكيل حسام عبد المجيد عدة عروض من أندية خارجية إلا أن اللاعب لم يحسم أمره، خاصة أنه يسعى للوصول لأعلى فورمة مع الزمالك ومنتخب مصر حتى يتلقى عروضا من أندية كبرى ترضي طموحاته.

محمود صابر

يفضل محمود صابر لاعب سموحة المعار من صفوف بيراميدز خوض تجربة الاحتراف الخارجي عن الانتقال إلى الأهلي والزمالك ناديي القمة في مصر حال تلقيه العروض الثلاثة.

وقال محمد صابر، خلال تصريحات سابقة: "اللعب في الأهلي أو الزمالك أم الاحتراف الخارجي؟ بدون تفكير الاحتراف الخارجي هو القرار الصحيح. الاحتراف الخارجي يطور العقلية والأداء بشكل كبير".

وتألق محمود صابر مع فريق سموحة ومنتخب مصر الأول خلال الفترة الحالية، مما وضعه تحت أنظار العديد من الأندية الخارجية للتعاقد معه مطلع الموسم المقبل.