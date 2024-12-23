شكرا لقرائتكم خبر عن روسيتى وبوساكا أبرز المرشحين لتولى مهمة رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة اتحاد الكرة أن السويسرى مسيمو بوساكا مرشح بقوة لتولى مهمة رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في الفترة المقبلة، بعدما أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة استقدام خبير أجنبي، عقب تولية مسئولية إدارة الكرة المصرية لمدة 4 سنوات في الانتخابات التي أجريت في يوم 10 ديسمبر.

وقال المصدر إن هاني أبو ريدة تواصل أيضا مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا لترشيح أحد الأسماء الأوروبية من أصحاب الخبرات لتولى مهمة قيادة التحكيم المصري في الفترة المقبلة، في إطار خطة الجبلاية لتطوير التحكيم.

وأضاف المصدر، إن الإيطالي روبيرتو روسيتي دخل دائرة الترشيحات لتولى حقيبة التحكيم المصري في الفترة المقبلة، لما يتمتع به من خبرات فنية وإدارية، وروسيتى صاحب الـ57 عاما رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن التفرغ الكامل للخبير الأجنبي يعد عائقًا يواجه الجبلاية في إتمام التعاقد مع خبير أجنبي، حيث إن المجلس يطالب الخبير بالتفرغ لإدارة اللجنة، حتى لا تتكرر أزمة الإنجليزي كلاتنبيرج عندما تولى رئاسة اللجنة 2022 عقب استقالة عصام عبد الفتاح.

يذكر أن اللجنة الحالية بتشكيلها برئاسة وجيه أحمد ستكون ضمن اللجنة التى ستعمل مع الخبير الأجنبى عندما يتولى المسئولية ومعه عزب حجاج وهشام صلاح مصطفى وفهيم عمر وجهاد جريشة.