شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المدربون الجدد فى الجولة الخامسة بالدورى؟.. تعادلان وهزيمتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، ظهور 4 مدربين لأول مرة فى القيادة الفنية لـ4 أندية قامت بتغيير مدربيها بعد الجولة الرابعة، وهى الزمالك وغزل المحلة وإنبى ومودرن سبورت.

وفشل المدربون الأربعة الجدد فى تحقيق الانتصار فى أول مباراة لهم فى الدورى المصرى، حيث شهدت الجولة تعادل مدربين وهزيمة المدربين الآخرين.

السويسرى جروس



استهل السويسري كريستيان جروس مشواره مع الزمالك، بالتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

شوقى غريب



وعلى نفس الطريقة، سقط شوقى غريب المدير الفنى الجديد لغزل المحلة فى فخ التعادل السلبى أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 5 محتلاً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما فريق الاتحاد ارتفع رصيده للنقطة 8 محتلا المركز السابع.

محمد إسماعيلسقط محمد إسماعيل المدير الفنى لفريق إنبى، فى فخ الهزيمة أمام الجونة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى Nile لهذا الموسم.

وحقق الجونة أول فوز في الدورى هذا الموسم بعد مرور 5 جولات كما نجح على الزاهدي في تسجيل أول أهداف الفريق الساحلى هذا الموسم في شباب الفريق البترولى في الدقيقة 85.

الفرنسي فرانك دوماستلقى الفرنسي فرانك دوماس المدير الفنى الجديد لمودرن سبورت، الهزيمة الأولى فى الظهور الأول بالدورى عندما خسر أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن أسامة فيصل من تسجيل هدف اللقاء الوحيد لفريق البنك الأهلى بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 44 من علامة الجزاء عقب احتسابها من قبل الحكم محمد معروف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.