شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21 / 12 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافسات الدوري المصري إقامة مباراتين اليوم السبت 21 / 12 / 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الأولى جمعت غزل المحلة مع الاتحاد السكندري، والثانية جمعت الإسماعيلي مع بيراميدز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة والاتحاد السكندرى بدورى NILE

حسم التعادل السلبى مواجهة غزل المحلة والاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 5 محتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما فريق الاتحاد ارتفع رصيده للنقطة 8 محتلا المركز السادس.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قِبَل لاعبى فريق غزل المحلة وإهدار أخطر الكرات عن طريق التونسى محمد على بن حمودة عقب تسديد ركلة حرة مباشرة، ولكن تصطدم بالعارضة في الدقيقة 23، بينما لم تظهر هجمات للاعبى سيد البلد على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

الإسماعيلى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى

تعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره بيراميدز بنتيجة 1 -1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الإسماعيلى مروان حمدى، وتعادل لبيراميدز أسامة جلال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة 5 فى المركز 13، فيما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 8 فى المركز الرابع.