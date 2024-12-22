شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى بعد التعادل مع بيراميدز: "عملنا ماتش على أحسن كواليتى فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كمال السيد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى عن سعادته بتحقيق التعادل مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال حارس الإسماعيلى، فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورت 1: "بشكر ربنا واللاعيبة الرجالة، وعملنا ماتش على أحسن كواليتى لاعيبة فى مصر، ومش فرحانين بالتعادل ودايمًا هدفنا الفوز، لكن قدمنا مباراة كبيرة".

وتعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف تقدم الإسماعيلى مروان حمدى، وتعادل لبيراميدز أسامة جلال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة 5 فى المركز 13، فيما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 8 فى المركز الرابع.