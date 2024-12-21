شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بأمريكا تغلق مقرها 10 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تكون مغلقة بمناسبة رأس السنة الفيدرالية.

وكتبت السفارة من خلال صفحتها الرسمية عبر منصة إكس :” تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأنها ستكون مغلقة خلال الفترة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤م، حتى ١ يناير ٢٠٢٥م، بمناسبة اجازة رأس السنة الفيدرالية للولايات المتحدة “.

وأضافت السفارة بأنه سيتم استئناف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٥م.

و نوهت السفارة بأنه في حالات الطوارئ يتم الاتصال على الارقام التالية (202) 746-3555- (202) 746-0666 (202) 746-9777-(202) 746-2888 .