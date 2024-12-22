شكرا لمتابعة خبر عن حكم تسديد المخالفات المرورية من أموال الزكاة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل حكم تسديد الأب للمخالفات المرورية لابنه من أموال الزكاة .

وجاوب الشيخ علي سؤال أحد الأشخاص قائلاً ، هل يجوز أن أسدد مخالفات ابني المرورية من أموال الزكاة؟ .

وقال الشيخ خلال حديثه بقناة رسالة :” لا يجوز ذلك لأن الابن نفقته علي ابيه واذا كان لديه غرامات ، فلا يسدده أبوه ومن هو ملزوم بنفقته من زكاة ماله والا كانت المخالفات المالية موجبة لدفع الزكاة لها”.

وتابع الشيخ ، هذا لايصح من الأصول لفروعها ولامن الفروع لأصولها ، لا من الأبناء علي آبائهم ولا من الإباء علي أبنائهم .