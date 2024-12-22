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ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مقبرة شهداء غزوة أحد ومسجد قباء

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - زارت الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، السبت، مقبرة الشهداء وجبل الرماة ومسجد قباء، وذلك ضمن البرامج الثقافي الذي أعدته الوزارة للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.
واستهل ضيوف البرنامج الزيارات بزيارة مقبرة الشهداء والوقوف على جبل الرماة، استمعوا إلى شرح مفصل عن معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة وموقعها، ثم الصعود إلى جبل الرماة, وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه.
ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مقبرة شهداء غزوة أحد ومسجد قباء - واس

ضيوف برنامج خادم الحرمين

وتضم الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لهذا العام , 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة من قارة أوروبا.
ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مقبرة شهداء غزوة أحد ومسجد قباء - واس
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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