وسائل إعلام إسرائيلية: توقف الملاحة بمطار بن غوريون وتوجيه الطائرات بعيدا عنه عقب إطلاق صاروخين من اليمن

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "توقف الملاحة بمطار بن غوريون وتوجيه الطائرات بعيدا عنه عقب إطلاق صاروخين من اليمن".
واعلن الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي".
وكانت قد اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى "اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله".
وفي وقت سابق افادت عن "دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى ناجمة عن محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".
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