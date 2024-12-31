اسرائيل تخصص 200 مليون دولار لتعليم العرب اللغة العبرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: وافقت الحكومة الإسرائيلية على استثمار ضخم تبلغ قيمته 200 مليون دولار (744 مليون شيكل) لتعزيز تعليم اللغة العبرية في القطاع العربي، بهدف تعزيز الفرص الأكاديمية والتوظيفية.

البرنامج الذي وافقت عليه الحكومة في إسرائيل سوف يستمر لسنوات لتعزيز تعلم اللغة العبرية بين الناطقين بالعربية، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارة التربية والتعليم، وذلك وفقاً لما نشرته الصحافة الإسرائيلية.

وجاء في أسباب رصد هذه الميزانية الكبيرة من أجل تعليم العرب اللغة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تقدم خطوة استراتيجية مهمة باستثمار مالي كبير من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على دمج العرب الإسرائيليين في المجتمع الإسرائيلي، ونتيجة لذلك - سيساعد في مكافحة الجريمة المتزايدة في المجتمع العربي.

ويهدف البرنامج، الذي تبلغ ميزانيته 744 مليون شيكل (200 مليون دولار)، إلى منح الشباب العرب الإسرائيليين فهمًا أفضل للغة، وهو أمر حيوي للاندماج السليم في المجتمع الإسرائيلي.

وقال وزير التعليم الإسرئيلي يوآف كيش : "اليوم، نقوم بتوسيع وتركيز الجهود الوطنية بشكل كبير لتعزيز اللغة العبرية في المجتمع العربي".

"يعتبر المجتمع العربي مكونًا مهمًا في النسيج الإسرائيلي، وهذه المبادرة، بميزانياتها الضخمة ومكوناتها التعليمية، ستدفع الجيل الشاب نحو التكامل الأمثل في المجالين الأكاديمي والصناعي. هذه خطوة من شأنها أن تساعد المجتمع العربي على النمو وتعزيز المجتمع الإسرائيلي ككل".

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن البرنامج سيركز على عدة تحديات رئيسية: الاستثمار في تحسين جودة معلمي اللغة العبرية للطلاب الناطقين بالعربية؛ وتحسين عمليات التدريس والتعلم والتقييم؛ وتعزيز التحدث باللغة العبرية بين الطلاب.

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان: "منذ اللحظة الأولى التي تسلمت فيها منصبي، قررت مع الطاقم المهني بناء آلية رقابة مشددة على كل المواضيع التي يشملها قرار الحكومة 550 من أجل تقليص الفجوات في المجتمع العربي".

"ضمن هذا البرنامج، تأكدت من أنه في كل قرار يتعلق بالميزانية في الوسط العربي تحت سلطة وزارتي - ستصل الأموال في النهاية إلى المواطن، وأنا سعيدة لأن هذا البرنامج سيكون له أيضًا آلية إنفاذ ورقابة تضمن أن الطلاب الناطقين بالعربية يتعلمون اللغة العبرية بالفعل - في إطار إلزامي".