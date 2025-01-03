إحتراق محطة محروقات في وادي خالد ومعلومات عن وقوع اصابات

اندلع حريق كبير في محطة "السيد للمحروقات" على طريق عام المقيبلة - وادي خالد في عكار. وفورا توجهت أليات الدفاع المدني الى المكان وهي تعمل على اهماد النيران.

كما وتوجهت فرق الاسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني الى المكان تحسبآ لاي حالات اختناق. وترددت معلومات عن وقوع اصابات.

وتشهد منطقة المقيبلة حالا من الخوف والهلع بين الاهالي بسبب ارتفاع السنة النيران في المكان.