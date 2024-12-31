شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل أسواق اليوم الواحد فى محافظة الجيزة.. تخفيضات على السلع والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن مواعيد عمل أسواق اليوم الواحد، لشراء احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وتنظم محافظة الجيزة أسواق اليوم الواحد، أسبوعيًا، في أحياء إمبابة والعمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

ويقام سوق اليوم الواحد بحي إمبابة، في شارع الصوامع يوم الجمعة من كل أسبوع، لخدمة أهالي أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وينظم سوق اليوم الواحد بحي العمرانية، الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين من كل أسبوع، في شارع مترو الساقية، لخدمة أهالي أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة.

وتوفر أسواق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه.

وتستهدف محافظة الجيزة، تنظيم أسواق لليوم الواحد في أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في قطاعات أخرى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين.