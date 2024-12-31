شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة وزير الإعلام.. "الإذاعة والتليفزيون" يعقد اجتماعه الرابع في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برئاسة وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون اجتماعه الرابع لعام 2024، في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت حيالها جملة من القرارات والتوصيات، التي ستسهم في تطوير أعمال الهيئة، لتحقيق الأهداف والخطط التي تلبي تطلعات مشاهدي القنوات ومتابعيها عبر منصاتها الرقمية.

حلول مبتكرة تعزز الإبداع والتعاون

تطرق الاجتماع إلى المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون ودوره في دعم الإنتاج الإعلامي وإيجاد الحلول المبتكرة التي تعزز الإبداع والتعاون، وتواكب التحولات الرقمية في المنظومة الإعلامية بالمملكة.

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وأشاد أعضاء مجلس الإدارة، بالأدوار التي تؤديها فرق العمل في الهيئة لمواكبة واستكمال مسيرة التطوير والتجديد التي تشهدها الهيئة.

كما قدم رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون محمد بن فهد الحارثي الشكر إلى وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على المتابعة والتوجيهات المستمرة، والدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة.

