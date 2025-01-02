شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة يكشف حالته الصحية بعد نجاته من قصف إسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إنه يعاني من طنين الأذن، منذ أن حوصر هو وفريقه وسط غارة جوية إسرائيلية في اليمن.

وكتب تيدروس (59 عاما) على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، بعد عودته إلى جنيف: "أنا بخير، لكنني أصبت بطنين في الأذن، بسبب الانفجار القوي. آمل أن يكون مؤقتا".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف المطار، في العاصمة اليمنية صنعاء الخميس الماضي، بينما كان فريق المدير العام للمنظمة، على وشك الصعود إلى طائرته.

وزار تيدروس اليمن في محاولة لإطلاق سراح 16 من موظفي الامم المتحدة وموظفي البعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين تحتجزهم جماعة الحوثي