شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمي شركات الأسهم الوهمية المطالبين بأموالهم المنهوبة بدلآ من انصافهم .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لقت الميليشيا الحوثية القبض على وكلاء مساهمي شركات الأسهم الوهمية المطالبين بأموالهم المنهوبة بدلا من انصافهم .

وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان الحوثيين دفعوا بالقاضي "مصطفى مكشم" والذي رأس جلسة محاكمة شركة "تهامة فلافور" والمنعقدة برئاسة "مكشم" في الجلسة رقم (21) والتي عقدت اليوم في قاعة محكمة استئناف أمانة العاصمة بشارع العدل، لسجن الوكلاء المختارين من المساهمين الذي تم النصب عليهم والذي يزيد عددهم عن 14 الف مساهم .

وأضافت المصادر ان القاضي "مكشم" سجن الوكلاء ومعاونين الحارس القضائي وهم : عبدالعزيز نجاد وطارق العوبلي ، ومحمد السياني ، عبدالملك السنباني من أجل ترهيب المساهمين لنهب 160 مليار والتي نهبتها الشركة الوهمية بالتعاون مع قيادات حوثية عليا .

وأكدت المصادر ان الحوثيين اتهموا الوكلاء والمطالبين بأموالهم بعدة تهم كيدية منها أنهم "عفافيش" يتبعون الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وتهم أخرى منها العمالة لأمريكا وإسرائيل وهي قوالب جاهزة لاتهام المعارضين لهم .

وبحسب المصادر نفسها فإن الحوثيين قاموا بسجن الوكلاء بعد قيامهم بحصر ممتلكات الشركة التي ترأسها "فتحية المحويتي " والمطالبة بإعادة مباني الشركة والتي باعتها "المحويتي" مع قيادات حوثية والتي تحاول الاستحواذ على جميع المبالغ والمماطلة حتى تتم العملية لامتصاص غضب المساهمين .

كانت هذه تفاصيل خبر مساهمي شركات الأسهم الوهمية المطالبين بأموالهم المنهوبة بدلآ من انصافهم .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.