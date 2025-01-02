شكرا لقرائتكم خبر عن عقب قرار مصري صارم..تعميم هام لطيران اليمنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أصدرت شركة الخطوط الجوية اليمنية بيانًا هامًا بشأن التعليمات المتعلقة بسفر المواطنين السوريين إلى جمهورية مصر العربية.
وقالت الشركة، في بيان وجهته إلى وكلائها: إنه وبناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية، يُمنع دخول الركاب السوريين إلى القاهرة إلا بتأشيرة مسبقة، مع استثناء لحاملي الإقامة المؤقتة غير السياحية. كما سيتم فرض غرامة مالية على شركة الطيران في حال مخالفة هذه التعليمات.
وطالبت الشركة وكلاءها بالالتزام بالتعليمات الجديدة وعدم حجز التذاكر أو إصدارها للمسافرين السوريين الذين لا يملكون التأشيرات المطلوبة، لتجنب الغرامات المالية أو أي إجراءات قانونية أخرى.
وأشارت إلى أن هذا التوضيح جاء في إطار حرص الشركة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية السفر وضمان تفادي أية مشاكل قد تنشأ عن مخالفتها.
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