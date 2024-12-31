نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله: العمليات مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العدوان على غزة

اكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله، ان "العمليات مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العدوان على غزة"، مشيرا الى ان "الصواريخ وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض".

وشدد على ان "لن يأمن عمق العدو وجبهته الداخلية ما لم تأمن غزة".