شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خورى في أبوظبى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري، حفلاً غنائيًا اليوم الثلاثاء ليلة رأس السنة في أبو ظبي بالإمارات، ويقدمون مجموعة متميزة من أشهر أغنياتهم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وأحيا النجم اللبناني مروان خورى حفلاً غنائيًا يونيو الماضى ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وقدم مجموعة من أغانيه الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات"، وسط تفاعل كبير من الحضور كما غنى بعض من أغانية القديمة وعزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

وكان قد أحيا النجم اللبناني مروان خورى، حفلاً غنائيًا مؤخرًا في أربيل بالعراق، وذلك ضمن الحفلات وكان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

كما انتهى سلطان الطرب جورج وسوف داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون باللهجة المصرية، وبتوقيع صناع مصريين، بعد نجاحهم معا فى أغنية "نجم على" وسوف يطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

وطرح مؤخرًا سلطان الطرب جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي" على موقع "يوتيوب"، بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.

وطرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.

وأعلنت الفنانة نجوى كرم زواجها مؤخرًا رجل أعمال، وذلك في خبر مفاجئ لجمهورها ومتابيعها، حيث جاء ذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في رومانيا، وظهرت في الحفل مرتدية فستانا أبيض، وكشفت أن هذا الفستان يعني لها الكثير لأنه فستان زفافها في إشارة منها لزواجها، لتنهال التهاني عليها من أصدقائها نجوم الغناء في الوطن العربي.

وطرحت نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.