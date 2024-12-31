شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن الظلم في توزيع الميراث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لتحذير الناس من الظلم في توزيع الميراث وأكل حقوق الورثة، خاصةً الضعفاء منهم كالمرأة والطفل والشيخ الكبير.

ونص التوجيه أن تتضمن خطب الجمعة عن بيان أن الله -عز وجل- قد فصّل أحكام المواريث في كتابه الكريم لعظم شأنها، وأعطى كل ذي حق حقه، وقال سبحانه بعد أن بين أحكامها: (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).

كما ركز التوجيه أن تتناول الخطبة الحديث عن التحذير من التحايل في قسمة المواريث لأكل أموال الورثة بالباطل، ومن ذلك إسقاط حق أحد الورثة أو بعضه، أو تأخير قسمة الميراث والمماطلة في قسمته لانتفاع بعض الورثة بالمال، أو إلجاء بعض الورثة إلى التنازل عن حقه أو بعض حقه، وخاصة الضعفاء منهم كالمرأة والطفل والشيخ الكبير، قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة).

كما حث التوجيه بأن يتم تذكير الناس بالتعاون بينهم على منع المعتدي على أموال الضعفاء من الورثة، وذلك بنصح المعتدي وتذكيره، وإبلاغ الجهات المعنية بشأنه لكفه عن الظلم.

ويأتي توجيه الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تخصيص خطب الجمعة في إطار الجهود التوعوية المتواصلة لتسخير المنابر الدعوية في توعية الناس بأمور دينهم وما يصلح شؤونهم.