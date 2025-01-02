شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الأرض ستصل لأقرب نقطة من الشمس مساء السبت المقبل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، أن الأرض ستكون في أقرب نقطة لها من الشمس مساء السبت المقبل .

وقال الزعاق خلال برنامج “تقويم” بقناة العربية: “الشمس تشرق من المشرق ومع مرور الوقت ترتفع حتى تغيب من المغرب، وهذا ناتج عن دوران الأرض حول محورها كل 24 ساعة”.

وتابع الزعاق: “مكان وزمان شروق وغروب الشمس يختلفان من يوم لآخر، وهذا ناتج عن دوران الأرض حول الشمس كل 365 يومًا”.

وأضاف الزعاق أن الأرض تسير في فلك بيضاوي وأحيانًا تكون قريبة وأحيانًا بعيدة. فأقرب مسافة بينهما تسمى بنقطة الحضيض، وهذا يكون في عز الشتاء، وأبعد مسافة بينهما تسمى بنقطة الأوج، وهذا يكون في عز الصيف.

وأكد الزعاق أنه في مساء يوم السبت المقبل، وفي تمام الساعة 8:18، ستكون الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس.