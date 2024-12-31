شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2025.. لعبة المغامرات "Final Fantasy 7" متاحة لجميع المنصات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ناوكي هاماغوتشي مخرج ثلاثية ألعاب ريميك Final Fantasy 7، أنه يجري التخطيط لوصول السلسلة إلى جميع المنصات خلال عام 2025.



وتتوفر لعبة المغامرات المنتظرة Final Fantasy 7: Rebirth للجمهور على أجهزة PC، في 23 من يناير المقبل بعد أن كانت متاحة حصريًا على PS5 منذ فبراير الماضي.

وتدور قصة اللعبة حول هروب الأبطال المشهورين Cloud و Barret و Tifa و Aerith وRed XIII من مدينة Midgar وهم الآن يلاحقون Sephiroth، مبارز السيوف الراغب في الانتقام بسبب ماضي Cloud الذي ظن أنه مات.



Final Fantasy VII Remake

ويمكن أن يستمتع اللاعبين بهذه المغامرة الجديدة، حتى الذين لم يلعبوا Final Fantasy VII Remake أو لعبة PlayStation الأصلية.

ويتوقع أن يحتوي هذا الإصدر من اللعبة على معيار جديد للسرد القصصي السينمائي والمعارك سريعة الوتيرة والاستكشاف الغني في عالم واسع.