شكرا لمتابعة خبر عن مريم بن لادن: قطعت المسافة بين المملكة والبحرين وسط ظروف جوية صعبة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت السباحة مريم بن لادن عن التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال محاولتها السباحة بين المملكة والبحرين، مشيرة إلى أنها اضطرت للتعامل مع ظروف جوية قاسية.

وأوضحت مريم خلال حديثها عبر برنامج «الراصد»، إن التيارات البحرية القوية التي كانت تتغير كل 6 ساعات، شكلت تحديًا كبيرًا، بالإضافة إلى الرياح القوية التي تشهدها تلك المنطقة مما جعل الوضع أكثر صعوبة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس من أبرز التحديات التي واجهتها، قائلة: “إحنا في أواخر ديسمبر حيث تراوحت درجة الحرارة بين 17 و 22 درجة مئوية” .

وأشارت مريم إلى أنها بدأت السباحة من مدينة الخبر في تمام الساعة 1:37 فجرًا، وأن السباحة في الظلام كانت تمثل تحديًا آخر، حيث كانت تسبح في المجهول دون معرفة ما قد يحدث.

واختتمت حديثها، بأن النجاح كان بفضل الله ودعم الفريق الذي عمل على تجهيز الاحتياطات اللازمة ودراسة طريق وخط الوصول بعناية شديدة.