الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 3-1-2025.

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 3-1-2025 ، حيث سجل 50.70 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 3-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى  للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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