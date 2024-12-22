شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أجواء باردة وصقيع بالصباح الباكر على أجزاء بـ9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

السحب الرعدية الممطرة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران.كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.