فن ومشاهير

جينيفر لوبيز بإطلالة جريئة وكلاسيكية تلفت الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بإطلالة جريئة في ظهورها الأخير خلال العرض الخاص لفيلم Unstoppable بلوس أنجلوس.


واختارت لوبيز بدلة مميزة من اللون الأزرق الفاتح، تجمع بين الكلاسيكية والعصرية. السترة جاءت بتصميم سهرة عصري، ارتدتها فوق بلوزة شفافة بلون مشابه ومزودة بعقدة أنيقة بأسلوب جريء، مع كشف خفيف عن عضلات بطنها المشدودة.
أما الجزء السفلي، فقد تخلت عن التنورة التقليدية أو البنطال الرسمي، واستبدلته ببنطلون جينز منخفض الخصر بتصميم واسع مستوحى من حقبة Y2K، وأكملت المظهر بكعب عالٍ وردي فاتح.
من الناحية الجمالية، أبرزت لوبيز ملامحها الطبيعية مع مكياج ناعم ومشرق. وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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