أبرز المُكرمين من نجوم الفن والإعلام بحفل جوائز الموريكس دور 2024

أبرز المُكرمين بحفل الموريكس دور 2024

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تكريم إلهام شاهين وصفية العمري ووليد توفيق

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - انطلق مساء اليوم حفل توزيع، والذي حرص على حضوره عدد كبير منبالوطن العربي والإعلاميين والمشاهير، وقد شهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بالوطن العربي.وحرصت "الخليج 365" على التواجد بالحفل لنقل توافد النجوم وحضورهم لفعاليات الحفل وأيضًا نقل تفاصيل الحفل، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المُكرمين بحفل توزيع جوائز الموريكس دور 2024.وشهد الحفل تكريم الفنانة اللبنانية جوليا قصار بجائزة موركس الإبداع بالتمثيل عن أداءها في مسلسل "عرابة بيروت"، كما تم تكريم المُطربة اللبنانية سمية بعلبكي تقديرًا لمسيرتها الفنية.كما تم منح الفنان اللبناني وسام حنا جائزة موركس النجاح الجماهيري عن فئة البرامج التلفزيونية، كما استلم المنتج جمال سنان جائزة أفضل مسلسل لبناني عن مسلسل "ع أمل"، كما تم تكريم المُطرب ملحم زين بجائزة الصوت اللبناني المميز وحامل لواء الأغنية اللبنانية والوطنية.كما تم منح جائزة موركس التميز لموسيقي لبناني للفنان، كما تم تكريم الإعلامية مرسال نديم عن مُجمل مسيرتها، فيما تم منح جائزة النجم العربي لعام 2024 للفنان العراقي سيف نبيل.كما استلمت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول عن مشاركتها بمسلسل "ع أمل"، كما تم تكريم النجمة اللبنانية عبير نعمة بجائزة نجمة الغناء اللبنانية.كما شهد الحفل تكريمًا خاصًا لكل من الفنانة إلهام شاهين والفنانة صفية العمري بمنح كل منهما لقب "سفيرة السلام"، فيما تم تكريم الفنان الكبير وليد توفيق بجائزة اليوبيل الذهبي تقديرًا لمسيرته الفنية.كما تسلم أيضًا المُخرج اللبناني كارلوس شاهين جائزة أفضل فيلم سينمائي لبناني عن فيلم "أرض الوهم"، فيما تسلمت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جائزة موركس التميز عن أداءها بمسلسل "كريستال".

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تفاصيل حفل الموريكس دور 2024

يُذكر أن الحفل قد تم انطلاقه مساء اليوم تحت شعار "شفاء جراح العالم بالفن والموسيقى" بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن والمشاهير.وكانت قد نشرت اللجنة المنظمة لـ جوائز الموريكس دور الإعلان الترويجي للحفل عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليه بالقول: "عدنا مجدداً، هل أنتم مستعدون لأضخم مهرجان لتوزيع الجوائز في العالم العربي؟ موريكس دور 2024 قريباً على شاشة إل بي سي".وقد تكتمت اللجنة المنظمة للحفل أسماء المكرمين في دورة العام 2024، كما تم تداول أخبار مفادها أن عدد المكرمين سيتجاوز الثلاثين، بين نجم ونجمة، وسيُصل لزيادة بعض الفئات المكرمة لتضم نجوماً أتراكا وعالميين، عربًا وأجانب، حيث سيتواجد البعض منهم للمرة الأولى في حفل لبناني، إضافة إلى منتجين وملحنين وإعلاميين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».