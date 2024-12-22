فن ومشاهير

نبيلة عبيد وأشرف زكى يحصدان جوائز آمال العمدة ومفيد فوزى لعام 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور - تصوير حسين طلال

السبت، 21 ديسمبر 2024 10:39 م

حصلت النجمة نبيلة عبيد على جائزة آمال العمدة عن مجمل الأعمال الفنية خلال حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، والتي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، كما حصل على جائزة مفيد فوزي لعام 2024 الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

 

 

الكاتبة الصحفية علا الشافعى
الكاتبة الصحفية علا الشافعى

 

الخليج 365 يحصد جائزة مفيد فوزى لأفضل موقع
الخليج 365 يحصد جائزة مفيد فوزى لأفضل موقع

وكانت الإعلامية حنان مفيد فوزي قد أعلنت جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، والتي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، حصلت على جائزة  المحاور مفيد فوزي لأفضل موقع ”الخليج 365” وتسلمتها الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، وحصل على جائزة أفضل جريدة جريدة "الوطن" وتسلمها رئيس التحرير مصطفى عمار، وحصل على جائزة الإعلامية آمال العمدة لأفضل مذيع تلفزيوني الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذهبت جائزة أفضل برنامج إذاعي إلى الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونال جائزة الإبداع المخرج خالد جلال.

تكريم الزميل مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن
تكريم الزميل مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن

 

تكريم جريدة الوطن
تكريم جريدة الوطن

 

تكريم خالد جلال
تكريم خالد جلال

 

تكريم زاهى حواس
تكريم زاهى حواس

 

تكريم موقع الخليج 365
تكريم موقع الخليج 365

وحصل على جائزة المحاور مفيد فوزي للتميز الدكتور زاهي حواس، وفاز بجائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل جريدة المصري اليوم، وتسلمها صلاح دياب، وأفضل برنامج تليفزيوني حصدتها أسما إبراهيم، أما أفضل مجلة كانت من نصيب مجلة "إينجما".

تكريم نبيلة عبيد
تكريم نبيلة عبيد

 

حنان مفيد فوزى والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365
حنان مفيد فوزى والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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