شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد وأشرف زكى يحصدان جوائز آمال العمدة ومفيد فوزى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حصلت النجمة نبيلة عبيد على جائزة آمال العمدة عن مجمل الأعمال الفنية خلال حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، والتي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، كما حصل على جائزة مفيد فوزي لعام 2024 الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى



الخليج 365 يحصد جائزة مفيد فوزى لأفضل موقع

وكانت الإعلامية حنان مفيد فوزي قد أعلنت جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، والتي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، حصلت على جائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل موقع ”الخليج 365” وتسلمتها الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، وحصل على جائزة أفضل جريدة جريدة "الوطن" وتسلمها رئيس التحرير مصطفى عمار، وحصل على جائزة الإعلامية آمال العمدة لأفضل مذيع تلفزيوني الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذهبت جائزة أفضل برنامج إذاعي إلى الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونال جائزة الإبداع المخرج خالد جلال.



تكريم الزميل مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن



تكريم جريدة الوطن



تكريم خالد جلال



تكريم زاهى حواس



تكريم موقع الخليج 365

وحصل على جائزة المحاور مفيد فوزي للتميز الدكتور زاهي حواس، وفاز بجائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل جريدة المصري اليوم، وتسلمها صلاح دياب، وأفضل برنامج تليفزيوني حصدتها أسما إبراهيم، أما أفضل مجلة كانت من نصيب مجلة "إينجما".



تكريم نبيلة عبيد