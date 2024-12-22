شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان عن نجاح أغنية أنا من غيرك لـ"الخليج 365": النجاح فاق توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان بهاء سلطان عن سعادته البالغة لحالة الانتعاشة الفنية والنجاحات التي يعيشها خلال الأيام الأخيرة، وقال لـ"الخليج 365" فى تصريحات خاصة: بصراحة أنا بعمل اللى عليا والتوفيق والنجاح من عند الله".

وأشار إلى أن نجاح أغنية "أنا من غيرك" التى طرحت من أجل الترويج لفيلم "الهوى سلطان" كان مذهلاً ويدل على ذلك وصولها إلى 15 مليون مشاهدة خلال شهر واحد، وأضاف: "توقعت نجاحها لكن ليس بهذا الشكل الكبير".

وأكد أن أعماله مع حمدى بدر دائمًا تكون وشها خير عليه مضيفًا أنه يتفاءل دائمًا بالتعاون معه وأنه يثق في اختياراته.

بهاء سلطان ومنة شلبى واحمد داوود

بهاء سلطان ومنة شلبى



بهاء سلطان ومنة شلبى بهاء سلطان ومنة شلبى

وتمنى النجم بهاء سلطان في نهاية حديثه نجاح أغنيته الجديدة " حب حياتي" التي قدمها أيضًا لفيلم "الهوى سلطان" من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكساج وماستر توما، والتي شاركت فيها بالغناء النجمة منه شلبى.

وتقول كلمات الأغنية



ماحدش شاف حب حياتي؟

هو اتاخر ولا دا عادي؟

هو أنا شفاف للدرجادي

ولا في إيه

أجيله من هنا دا يقوم ماشي

حد شافه هنا لا مجاشي

إيه يا شريك العمر إزيك

لو مش جي ابعت حاجة زيك

أو لو ناوي تتاخر عندك

أجيلك فين؟.