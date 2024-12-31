أحمد زعيم يهنئ فهد الزاهد بأغنية جديدة.. وفهد يردّ بمفاجأة مزدوجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة مليئة بالود، تلقى رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز”، معايدة خاصة من الملحن والفنان أحمد زعيم بمناسبة رأس السنة. وقال زعيم في رسالته: “كل عام وأنتم والأسرة الكريمة بخير وصحة وسعادة”. ولم تقتصر التهنئة على الكلمات فقط، بل أرفقها بأغنية جديدة من ألحانه بعنوان “دلعني”.

وجاء ردّ فهد الزاهد على التهنئة بطريقة ودية ومبتكرة، حيث قال: “على شرط، حضرتك تغنيها”. إلا أن زعيم رد بابتسامة: “يافندم الأغنية تلبق أكثر لفنانة”. هذا النقاش الودي دفع الزاهد إلى اقتراح النجمة جنات لأداء الأغنية، وهو ما رحّب به زعيم قائلاً: “طبعاً”.

لاحقاً، أرسل الملحن أحمد زعيم الأغنية إلى النجمة جنات للاستماع إليها وإبداء رأيها. والآن، يبقى التساؤل: هل ستقبل جنات أداء الأغنية وإضفاء بصمتها الخاصة على هذا العمل الجديد؟