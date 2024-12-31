شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أضاف أحمد عدوية الكوميديا على فيلم البنات عاوزة إيه من خلال شخصية "مخمخ"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان المطرب الكبير أحمد عدوية لديه طلة وكاريزما في الأفلام التي يشارك فيها ويضفى جوا من المرح والسعادة، وشارك في أكثر من 28 فيلما، ولكن شخصية "مخمخ"، مختار في فيلم البنات عايزة إية من الشخصيات الكوميدية المميزة التي قدمها خلال مسيرته الفنية ومواقفه الكوميدية مع الراحل سمير غانم وأغنية "عم يا صاحب الجمال"، والفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 1980 ومن بطولة سهير رمزى، محمود عبد العزيز، هياتم، سمير غانم، أحمد عدوية، صلاح نظمى، إخراج حسن الصيفى.

ومن ذكريات الفيلم كما رواها النجم الراحل سمير غانم، فى أحد البرامج التليفزيونية أن شخصية عدوية في الفيلم كان سوف يقدمها قبله محمد رضا، قائلا: "في فيلم البنات عايزة إيه داخل على المخرج حسن الصيفى وبسأل على رضا قال لى عدوية هو اللى هيقدم الدور بحب أسمعه أوى ولذيذ واستغليته، وفي مشهد هيضربنى فيه أنا ومحمود عبد العزيز استغليت الموقف وبدأت مقطع عم يا صاحب الجمال عم، وهو كمل، والمشهد كله كان ارتجالى".

أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو"، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

هذا ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي، كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين، كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدي تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.