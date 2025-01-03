شكرا لقرائتكم خبر عن سارة درزاوى نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها بعد 4 سنوات خطوبة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت نجمة مسرح مصر الفنانة سارة درزاوى بزفافها على شاب من خارج الوسط الفنى، وذلك بعد 4 سنوات خطوبة، حيث أقامت سارة حفل زفافها اليوم في القلعة بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وكانت الفنانة سارة درزاوي أعلنت خطوبتها فى نوفمبر من عام 2020، ونشرت صورة لها مع خطيبها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"، وحرص عدد كبير من زملائها على توجيه التهاني إليها، فكتب محمد أنور: "ألف مبروك يا سارة وربنا يتمملكم بخير يا رب"، فيما كتب أوس أوس: "ألف مبروك يا سوسو وعقبال الليلة الكبيرة"، وقال حمدي الميرغني: "مبروك وربنا يتمملكم على خير ويبعد عنكم كل شر".

الفنانة سارة درزاوى شاركت فى عروض مسرح مصر بجميع مواسمه، ثم انطلقت وشاركت فى عدد من الأعمال بالسينما والدراما أبرزها مسلسل "ونسنى" بطولة أحمد سلطان، محمود الليثى، حازم إيهاب، بسنت شوقى، عبير منير، حنان سليمان وسامى مغاورى وضيف الشرف ماجد المصري وتأليف تامر فرج وإخراج رامى رزق الله.

وشاركت سارة درزاوى أيضاً في فيلم "أنت إيه" بطولة أبرام سمير ومحمد ثروت وحامد الشراب ونرمين ماهر ولطفى لييب، وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن توتا وبيومى فؤاد ومها أبو عوف ونور قدرى، وفيلم "شاومينج" بطولة أحمد سلطان وتونى ماهر وبيومى فؤاد ونشوى مصطفى وسامى مغاورى.



سارة درزاوى تحتفل بزفافها



سارة درزاوى تحتفل بزفافها